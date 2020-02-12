Тбилиси, , 18:19 — REGNUM Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили не исключает своего возвращения в политику, а причиной называет замеченную им явную тенденцию смены западного, демократического курса на российский. Об этом он заявил в интервью грузинской телекомпании «Рустави 2». Признаки, которые, по мнению Маргвелашвили, свидетельствуют о росте российского влияния, проявились с лета прошлого года, когда, по его оценке, в стране сложилась «новая политическая реальность».

«Летом 2019 года фактически мы получили новую политическую реальность, когда людей разгоняют на улице, наносят им урон, а потом на все это не обращают внимания, не берут на себя ответственности. Наоборот, человека, который все это совершил, назначают премьер-министром. Затем обманывают в самом большом обещании, которое было дано и нам и партнерам, а после этого слышится очень сильная критика, подобной которой мы как независимая страна не помним. На том фоне, который продолжается, на фоне арестов, шантажа, возбуждения дел на всех политиков, притеснения бизнеса и СМИ, а главное, на фоне, когда Западу говорят, что вы, мол, ничего не понимаете, отклонение Грузии от западного вектора автоматически означает усиление в ней российского влияния», — пояснил Маргвелашвили.

По его словам, свою партию он пока не создает, но уже ведет консультации с соратниками и единомышленниками, которые в бытность его президентом работали в президентской администрации, а сейчас являются членами общественного движения «Лело». Экс-президент не исключает, что вскоре присоединится к силам объединенной оппозиции и вместе с ними будет продолжать политическую борьбу.