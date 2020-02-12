Найроби, , 18:19 — REGNUM В Кении состоялись похороны бывшего президента страны Даниэля арап Мои, прощание с которым проходило почти неделю, 12 февраля сообщает кенийское издание The Star.

Проститься с Мои за несколько дней пришли более 100 тыс. человек. 12 февраля бывший президент был предан земле в родном городе Кабарак, похороны прошли с военным оркестром, парадом и стрельбой из орудий.

Даниэль арап Мои, умерший 4 февраля на 96-м году жизни, был президентом Кении с 1978 по 2002 год.

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