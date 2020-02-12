Москва, , 18:18 — REGNUM Реальной причиной кризисной ситуации в зоне «Идлиб» является невыполнение Турцией взятых на себя обязательств по отделению террористов и отрядов «умеренной оппозиции», заявило 12 февраля Министерство обороны России.

Более того, из-за бездействия турецкой стороны эти районы заполнились террористами группировки «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Заявления Турции о нападениях российских и сирийских военных на мирных жителей Идлибской зоны деэскалации не соответствуют действительности. Военные действия сирийской армии стали ответом на скоординированные атаки террористов и обстрелы мирных поселений.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция требует прекращения операции сирийской армии против террористов джихадистских группировок, базирующихся в зоне «Идлиб».

За последние несколько дней Турция передала боевикам большое количество бронетехники и боеприпасов, а турецкие и сирийские военные обменялись несколькими ударами, нанеся друг другу людские потери.

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