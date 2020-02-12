Киев, , 18:17 — REGNUM Пресс-служба МВД Украины сегодня, 12 февраля, обнародовала в социальных сетях и распространила в СМИ страны информацию о том, что украинские пограничники, работающие на границе с Крымом, научили служебного пса отвечать на националистический лозунг «Слава Украине», передает корреспондент ИА REGNUM.

К сообщению МВД прилагается соответствующее видео.

Человек в форме обращается к собаке породы лабрадор с лозунгом «Слава Украине» — после чего пес становится на задние лапы и несколько раз лает в ответ.

«Служебная собака Лед служит на границе с оккупированным Крымом. Помощник пограничников точно знает, как нужно отвечать на лозунг «Слава Украине!» — говорится в сопроводительном комментарии силового ведомства.