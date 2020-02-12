Бишкек, , 18:17 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков крайне недоволен бюрократией, процветающей в госагентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом он заявил на заседании комитета по развитию промышленности и предпринимательства, передает «Комсомольская правда».

Глава государства настоятельно рекомендовал директору госстроя Бакыту Абдиеву уйти в отставку.

По словам киргизстанского лидера, строительным компаниям для получения разрешения на постройку многоэтажного дома приходится проходить около 50 согласований, проводить 12 экспертиз и собирать около 100 подписей.

«Это происходит, потому что вы заняты набиванием собственного кармана. Если не можете работать на результат, то уходите», — подчеркнул Жээнбеков.