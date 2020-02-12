Рим, , 18:16 — REGNUM Сенат Италии в среду, 12 февраля, утвердил решение о лишении лидера «Лиги», экс-главы МВД Маттео Сальвини депутатской неприкосновенности.

Однопартийцы Сальвини от участия в голосовании воздержались. Решение было одобрено за счет голосов сенаторов от правящих партий — либералов, популистов и партии Маттео Ренци.

Лидеру «Лиги» инкриминируют «незаконное удержание граждан» — инцидент произошел летом 2019 года, когда Сальвини занимал еще пост главы МВД и когда по его распоряжению нелегальным мигрантам запретили покидать доставивший их корабль, а самому кораблю запретили покидать порт.

Сальвини настаивает, что его действия не только в полной мере соответствовали действующему законодательству Италии, но были также поддержаны тогдашним и нынешним премьер-министром страны Джузеппе Конте.

Возможный процесс против себя лидер «Лиги» считает политическим, но отмечает, что «ждёт не дождётся» возможности выступить в суде и сказать там, что защита государственных границ была его «правом и обязанностью», а не преступлением.