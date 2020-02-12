, 17:58 — REGNUM Информация о том, что российский президент Владимир Путин предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить обе страны в одну, не соответствует действительности, сообщил 12 февраля журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Комментируя появившиеся в западных СМИ публикации о том, что у Путина был план объединить Россию с Белоруссией и что он предлагал это Лукашенко, Песков эти данные опроверг.

Он пояснил, что Путин и Лукашенко на переговорах вели речь «об углублении союзной интеграции в рамках Союзного государства», а не о создании из России и Белоруссии одной страны.

Напомним, 12 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле сообщило, что Путин пытался убедить Лукашенко объединить Россию и Белоруссию — и это позволило бы российскому президенту продлить срок своих властных полномочий.