Сараево, , 17:59 — REGNUM Члены президиума Боснии и Герцеговины (коллективный высший орган управления, состоящий из представителей боснийских хорватов, боснийских мусульман и боснийских сербов) Шефик Джаферович и Желько Комшич прокомментировали заявления президента Республики Сербской Милорада Додика относительно действий конституционного суда федерации БиГ.

«Верховенство закона является краеугольным камнем европейской цивилизации. Никакие более низкие уровни правительства не могут ставить под сомнение институты Боснии и Герцеговины», — сказал председатель президиума БиГ Желько Комшич.

Комшич также заявил, что любые заявления о непослушании и отказе в принятии судебных решений в любой точке мира являются актом восстания и ставят себя вне закона. «Чем больше институтов ставится под сомнение, тем решительнее мы будем их защищать. Любые внесудебные действия неприемлемы, и никакие ругательства не изменят решения институтов Боснии и Герцеговины и, следовательно, Конституционного суда Боснии и Герцеговины», — сказал Комшич.

«Несоблюдение представителями Республики Сербской требований Конституционного суда Боснии и Герцеговины является уголовным преступлением и прямым нарушением Дейтонского мирного соглашения», — сказал в свою очередь другой член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик сравнил решение Конституционного суда БиГ об исключительной принадлежности сельскохозяйственных территорий государству Босния и Герцеговина с «государственным переворотом».

Ранее Конституционный суд БиГ принял решение о том, что статья 53 Закона о сельскохозяйственных землях Республики Сербской противоречит конституции. В соответствии с законом собственником сельскохозяйственных земель в границах энтитета является РС.

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