Москва, , 17:51 — REGNUM Лживые заявления адрес России не отличаются оригинальностью и зачастую скрывают неблаговидные исторические деяния самих «государств-обвинителей». Так депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала заявления посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского, обвинившего СССР в «оккупации Украины, Белоруссии и Прибалтики» после Второй мировой войны.

«Если называть вещи своими именами, то именно Польша оккупировала в 1920 западные части Украины и Белоруссии, а также часть Литвы, включая ее нынешнюю столицу Вильнюс», — заявила Панина.

Депутат напомнила, что на захваченных территориях проводилась польская колонизация, национальные и культурные права местных жителей жестоко попирались.

«Неудивительно, что население этих территорий воспринимало польский государственный порядок как оккупационный», — отметила Панина.

Комментируя заявления посла Пшилебского о том, что СССР, якобы, «получил наибольшие выгоды» от окончания Второй мировой войны, политик отметила, что сама постановка подобного рода выглядит цинично:

«Советский народ отстаивал свое право на жизнь и свободу, спасая от уничтожения и нацистского рабства все человечество.

Если же проанализировать изменения границ после Второй мировой войны, то мы увидим: именно Польша получила бОльшую часть земель, отошедших от Германии в соответствии с решениями, принятыми в Ялте и Потсдаме», — констатировала политик.

Напомним, статья польского дипломата Пшилебского под названием «Война началась не в 1941 году» была опубликована в немецкой газете Mаrkische Oderzeitung от 8 февраля. В ней, в частности, содержались обвинения Советского Союза в «оккупации» Украины, Белоруссии и Прибалтики.

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