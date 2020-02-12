Москва, , 17:47 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова обратила внимание, что в ряде стран ЕС продолжают звучать абсурдные обвинения в адрес Москвы в «подрыве европейского единства». Речь об этом зашла сегодня, 12 февраля, на регулярном брифинге.

Захарова обратила внимание, что в странах ЕС постоянно звучат обвинения в адрес России о «подрыве европейского единства». Однако никто не поднимает вопрос о действиях Великобритании, которая вышла из состава Евросоюза и напрямую подорвала то самое «европейское единство».

«Что-то я не видела, чтобы Лондон кто-нибудь обвинял в подрыве Европейского единства… причём тут Россия и европейское единство», — сказала Захарова.