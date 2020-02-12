Таллин, , 17:40 — REGNUM Эстония может оказаться жертвой противостояния России и НАТО, говорится в опубликованном 12 феврале докладе департамента внешней разведки под заголовком «Эстония в международной среде безопасности».

По данным эстонской разведки, Россия не собирается атаковать НАТО, но отношения большого Запада и Москвы нестабильны.

«Россия может принять решение нанести превентивный военный удар по странам Балтии, если она будет опасаться эскалации конфликта в каком-либо другом регионе», — говорится в докладе.

Напомним, Эстония с 2004 года является членом НАТО. Вооружение поставляется из стран альянса. Эта страна нужна военному блоку для размещения своей военной базы.

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