Приштина, , 17:40 — REGNUM Министр иностранных дел сепаратистского Косово Глаук Конюфца потребовал от правительства рассмотреть возможность отказаться в этом году от заявки на вступление в Интерпол.

«Анализ, проведенный моим министерством, говорит в пользу того, что ситуация не слишком оптимистична по сравнении с предыдущими годами», — процитировал слова Конюфцы телеканал РТС.

По мнению главы косовской дипломатии, повторную заявку лучше подать в следующем году.

«В следующем году заседание ассамблеи Интерпола проходит в Турции, и для нас это намного выгоднее», — считает он.

Напомним, что после провала на голосовании о приеме Косово и Интерпол в Дубае осенью 2018 года Приштина ввела стопроцентные пошлины на сербские товары, мотивируя это решение тем, что Белград не признает независимость Косово и препятствует его вступлению в международные организации.