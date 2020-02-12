Москва, , 17:39 — REGNUM Власти Польши совершили очередной акт государственного вандализма — начат демонтаж памятника, установленного в 1946 году в память о советских воинах-освободителях. Об этом сегодня, 12 февраля, заявила на регулярном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Польша совершила очередной акт государственного вандализма. Он направлен на уничтожение советского мемориального наследия на территории страны», — сказала Захарова.

Она пояснила, что 7 февраля в городе Лешно Великопольского воеводства по решению властей приступили к ликвидации памятника, установленного в 1946 году в честь погибших за освобождение этого города советских воинов.

Захарова подчеркнула, что Варшава продолжает своими деструктивными действиями наносить непоправимый ущерб российско-польским отношениям.