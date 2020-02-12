Москва, , 17:39 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о новых полномочиях Совфеда и нижней палаты парламента в части лишения неприкосновенности экс-президента РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.

К полномочиям Совфеда, согласно поправке в Конституцию, будет относится «лишение президента Российской Федерации, прекратившего исполнение полномочий, неприкосновенности».

Согласно еще одной поправке в Конституцию, закрепляется в Основном законе право Госдумы «выдвижение обвинения против президента Российской Федерации, прекратившего исполнение полномочий, для лишения его неприкосновенности».

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