Рим, , 17:25 — REGNUM Лидер итальянской «Лиги», экс-глава МВД Маттео Сальвини «готов выслушать сначала приговор суда, а потом и вердикт народа», такое заявление он сделал в среду, 12 февраля.

Вердикт народа, по словам политика, прозвучит во время выборов, и этот «приговор» является куда более важным, чем решение суда, сказал Сальвини.

В среду парламент Италии рассмотрит вопрос о лишении Сальвини депутатского иммунитета и привлечении его к уголовной ответственности.

Лидеру «Лиги» инкриминируют «незаконное удержание граждан» — инцидент произошел летом 2019 года, когда Сальвини занимал еще пост главы МВД и когда по его распоряжению нелегальным мигрантам запретили покидать доставивший их корабль, а самому кораблю запретили покидать порт.

Сальвини настаивает, что его действия не только в полной мере соответствовали действующему законодательству Италии, но были также поддержаны тогдашним и нынешним премьер-министром страны Джузеппе Конте. Возможный процесс против себя лидер «Лиги» считает политическим, но отмечает, что «ждёт не дождётся» возможности выступить в суде и сказать там, что защита государственных границ была его «правом и обязанностью», а не преступлением.