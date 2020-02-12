Дамаск, , 17:24 — REGNUM Сирия будет продолжать борьбу с террористическими группировками на всей территории страны, несмотря на угрозы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает 12 февраля пресс-служба МИД Сирийской Арабской республики в Facebook.

По мнению МИД САР, угрозы Эрдогана нанести удары по сирийским войскам — «слова оторванного от реальности человека».

Напомним, ранее президент Турции заявил, что в случае продолжения сирийской операции против боевиков в Идлибской зоне войска САР будут атакованы турецкой армией даже за пределами зоны «Идлиб».

"После того, как сирийская армия разгромила террористические группировки, которые он поддерживает, вооружает и тренирует, …глава турецкого режима делает пустые заявления, на которые способен только выпавший из реальности человек, не понимающий ситуацию», — говорится в сообщении на странице МИД САР в Facebook.

«Сирия намерена выполнять свой долг по борьбе с террористическими группировками на всей территории страны», — заявляет пресс-служба сирийского МИД, а также подчёркивает, что «турецкое военное присутствие на сирийской земле является незаконным».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сирийские и турецкие военные уже обменялись несколькими ударами в зоне «Идлиб».