Тбилиси, , 17:22 — REGNUM Для содействия возобновлению диалога между властями и оппозицией президенту Грузии Саломе Зурабишвили советуют сделать первый шаг и помиловать отправленного в тюрьму лидера «Европейской Грузии» Гиги Угулаву. Соответствующее заявление сделал соратник Угулава по партии Давид Бакрадзе.

Так оппозиционер прокомментировал заявление президента, которая выразила готовность встретиться с послами ЕС и США — инициаторами диалога между правительством и оппозицией по вопросам избирательного законодательства и внести свой вклад в возобновление этого диалога.

Бакрадзе подчеркнул, что путь к компромиссу закрыла правящая «Грузинская мечта» отправлением в тюрьму Гиги Угулава.

«Если госпожа Зурабишвили хочет содействовать диалогу, у нее для этого имеется конкретный инструмент — помилование незаконно осужденного по политическому признаку Гиги Угулава. Тем самым она предотвратит тот тяжелейший удар, который правительство нанесло интересам Грузии и процессу диалога. А если она не делает этого или не может сделать, пусть прекратит политическое кокетство и фарисейство и прекратит призывы к диалогу», — заявил Бакрадзе.