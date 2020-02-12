Донецк, 12 февраля 2020, 17:20 — REGNUM Шесть раз за минувшие сутки (11 февраля) украинская сторона обстреляла территорию ДНР, сообщает 12 февраля Донецкое агентство новостей.
По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, по территории ДНР было выпущено 36 боеприпасов.
ВСУ стреляли из миномётов калибром 82 мм, гранатомётов, стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, применяли вооружение БМП и БТР.
Обстрелам подверглись районы посёлков Старомихайловка, Крутая Балка и сёла Саханка и Ленинское.
Напомним, за сутки 10 февраля в ДНР ВСУ восемь раз нарушили режим прекращения огня. Были обстреляны районы семи населённых пунктов.
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