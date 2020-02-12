Москва, , 17:15 — REGNUM Новый украинский законопроект «О медиа» содержит прямое указание украинским СМИ освещать действия Российской Федерации в негативном ключе. Об этом сегодня, 17 февраля, на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, что речь идет о законопроекте, который поручил разработать президент Украины Владимир Зеленский. В этот законопроект предлагается внести прямые запреты на цитаты президента России Владимира Путина и любое позитивное изображение Советского Союза.

Также в законопроекте запрещено любое позитивное освещение событий в России.

Захарова подчеркнула, что фактически этот законопроект, а также другой законопроект «О сопротивлении дезинформации» внедряют на Украине цензуру и направлены исключительно против России.