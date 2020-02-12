Тбилиси, 12 февраля 2020, 17:11 — REGNUM Нарушения Россией и «оккупационными режимами» прав человека на «оккупированных территориях» были одной из тем встречи заместителя министра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалия с сопредседателями Женевских переговоров от ЕС, ООН и ОБСЕ, которая состоялась 12 февраля в Тбилиси.
Представитель МИД Грузии рассказал сопредседателям о тяжелой ситуации в «оккупированных» Абхазии и Южной Осетии, заострив особое внимание о закрытых цхинвальскими властями пропускных пунктах, участившихся провокациях и незаконных действиях «оккупантских сил».
Участники встречи также подчеркнули необходимость восстановления изначального формата встреч в рамках механизма превенции инцидентов и реагирования на них в Гали и Эргнети.