Москва, , 17:10 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сегодня, 12 февраля, в пятую годовщину подписания Минских соглашений, на регулярном брифинге заявила, что все эти годы Киев занимался имитацией выполнения этих соглашений.

Напомним, что пять лет назад в Минске собрались лидеры России, Украины, Германии и Франции, а также представители Донецкой и Луганской Народных Республик, чтобы осудить пути урегулирования конфликта в Донбассе.

Итогом многочасовых переговоров стало подписание Минских соглашений, в которых Украина взяла на себя обязательства провести конституционную реформу, дать автономию Донбассу, а также прекратить боевые действия.

Последующие пять лет Киев занимался только тем, что под любыми предлогами не выполнял эти соглашения.