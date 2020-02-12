Дамаск, , 17:16 — REGNUM Перестрелка американского конвоя с местными жителями в Сирии попала на видео, опубликованное 12 февраля сирийскими телеканалами.

Инцидент произошёл 12 февраля в районе города Камышлы на северо-востоке Сирии. В посёлке Харбат-Хамо местные жители перегородили проезд патрулю США, двигавшемуся на нескольких бронеавтомобилях.

Видео: Syria TV

Стоит отметить, что в кадр видеоролика попал бронеавтомобиль российской полиции. По неофициальным данным, российские военные прибыли на место инцидента по вызову местных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате перестрелки погиб 14-летний подросток. Американские военные уже заявили, что вели стрельбу в рамках самообороны.

Напомним, военные США и их сателлиты находятся на территории Сирии абсолютно незаконно, без мандата ООН и без согласия Дамаска.

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