Москва, , 17:07 — REGNUM Индонезийские студенты исполнили танец «Инданг» в Государственном Кремлевском дворце в честь празднования 60-летия Российского университета дружбы народов (РУДН), сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Известно, что студенты прошли длительный процесс отбора и прослушивания, чтобы иметь возможность выступить в концертном зале Государственного Кремлевского дворца.

«Очень рад возможности внести свой вклад не только в жизнь университета, но и представить нашу страну перед высокопоставленными чиновниками и российской публикой», — заявил индонезийский студент медицинского факультета университета РУДН.

«Мы в равной степени продвигаем Индонезию в России, в том числе посредством активной роли студентов в сближении двух народов», — заявил посол Республики Индонезия в Российской Федерации Вахид Сурпияди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что мирный процесс между Израилем и Палестиной находится в руках народов двух стран.

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