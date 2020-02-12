Москва, , 17:02 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова на регулярном брифинге сегодня, 12 февраля, обратила внимание на слова бывшего вице-президента США Джо Байдена, который пытается стать кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии, об Афганистане.

Захарова отметила, что во время избирательной кампании в США можно услышать много чего интересного и слова Байдена в этой связи стоят того, чтобы обратить на них внимание.

Напомним, Байден раскритиковал политику США в Афганистане и заявил, что, скорее всего, эта страна не будет единой.

Представитель МИД РФ напомнила, что США находятся в Афганистане уже 18 лет и слова Байдена — это признание полного провала американской политики в этой стране.

«Настало время для вывода иностранного воинского контингента из страны», — сказала Захарова.