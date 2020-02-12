Москва, , 16:58 — REGNUM Российские власти продолжают вывоз из Сирийской Арабской Республики российских детей, чьи родители увезли их в эту страну, когда вступили в террористические группировки. Об этом Захарова заявила сегодня, 12 февраля, на регулярном брифинге.

Захарова отметила, что российская спецгруппа, которая ищет российских детей, чьи родители так или иначе участвовали в войне в Сирии и забрали детей с собой, работала в Арабской Республике с 1 по 6 февраля.

В результате работы этой группы с территории Сирии были вывезены 35 детей-граждан России.