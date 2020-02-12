Алеппо, Сирия, , 16:54 — REGNUM Сирийские журналисты получили ранения на западе провинции Алеппо, сообщает 12 февраля SANA.

Ранения сотрудники СМИ получили при нахождении в зоне боевых действий — когда террористы вели обстрел сирийских правительственных войск.

Уточняется, что среди раненых есть журналисты агентства SANA.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сирийская арабская армия продолжает освобождать территорию Алеппо от террористов. Накануне, 11 февраля, сирийцы очистили от боевиков микрорайон Рашидин — 4.

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