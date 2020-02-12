Дамаск, , 16:42 — REGNUM Военнослужащие коалиции, действующей в Сирии под руководством США, открыли огонь по группе местных жителей в окрестностях города Камышлы в рамках самообороны, заявил 12 февраля официальный представитель коалиции полковник Майлз Кэггинс в Twitter.

«12 февраля силы коалиции во время патрулирования около города Камышлы в Сирии обнаружили контрольно-пропускной пункт, занятый сторонниками сирийского режима. Военные коалиции сделали несколько предупреждений, пытаясь разрядить ситуацию, но по ним был открыт огонь. Ответный огонь вёлся в порядке самообороны», — указано в заявлении Майлза Кэггинса.

Он уточнил, что указанный патруль вернулся на базу и сейчас проводится расследование инцидента.

Речь идёт об инциденте, произошедшем 12 февраля в сирийском поселении Харбат-Хамо в 10 км восточнее города Камышлия, когда конвой из нескольких автомобилей США, среди которых было три бронемашины, был остановлен местными курдами. Военнослужащие США открыли огонь, убив 14-летнего Фейсала Халида Мухаммада.

По неофициальным данным, в ходе перестрелки военные США бросили два автомобиля и уехали.

Как сообщало ИА REGNUM, военные США и их сателлитов действуют на территории Сирии без мандата ООН и без разрешений сирийских властей. Вашингтон заявляет, что это необходимо для борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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