Москва, , 16:41 — REGNUM Власти Российской Федерации тесно взаимодействуют с властями Китайской Народной Республики в деле противодействия распространению коронавируса Covid-2019. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщила на регулярном брифинге официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова отметила, что всем российским гражданам, которые остались на территории Китая, оказывается все необходимая поддержка.

Россия в общей сложности отправила в Китай 23 тонны гуманитарной помощи. В основном это медицинские маски и медикаменты. Гумпомощь отправлена в те регионы Китая, где в ней нуждаются больше всего.