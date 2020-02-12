Таллин, , 16:38 — REGNUM Прекратить трансляцию ряда российских телеканалов в Эстонии предложил эстонский министр внутренних дел Март Хельме, сообщает 12 февраля ERR.

В эстонском парламенте он заявил, что «те российские информационные каналы, которые действуют в странах Балтии, могли бы быть в Эстонии закрыты».

Он уточнил, что речь идёт, например, о «Первом Балтийском канале» (входит в балтийский медиахолдинг Baltic Media Alliance).

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Напомним, в Риге и Таллине несколько дней назад прошли обыски с изъятием документов и носителей информации в помещениях компании Baltic Media Alliance — под предлогом возможного нарушения международных санкций.

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