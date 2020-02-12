Киев, , 16:30 — REGNUM Бывший президент Украины Петр Порошенко вспомнил том, как пять лет назад он ел переговоры в Минске по регулированию конфликта в Донбассе и назвал ночь переговоров «худшей в своей жизни». Об этом написал в своей колонке для газеты «Украинская правда».

Напомним, что пять лет назад в Минске собрались лидеры России, Украины, Германии и Франции, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта в Донбассе. Этому предшествовало военное поражение украинской армии в Донбассе от сил местного ополчения. Фактически Киеву оставалось либо пойти на переговоры, либо терять территории.

Переговоры длились 19 часов. Все их участники отмечают, что они были крайне непростыми. По итогам переговоров были подписаны Минские соглашение, по которым Украина обязывалась провести констиуционную реформу, а также предоставить Донбассу широкую автономию.

В течение следующих пяти лет украинские власти занимались только тем, что искал любые возможности для невыполнения Минских соглашений. Порошенко, который тогда был президентом Украины прямо говорил, что подписал Минские соглашения только для того, чтобы дать передышку стране и восстановить армию.

Сейчас Порошенко вспоминает, что ему пришлось пройти через «изнуряющий девятнадцатичасовой марафон» обсуждения будущих соглашений с президентом РоссииВладимиром Путиным.

Путина Порошенко назвал «холодным и жестоким» переговорщиком.

«Впоследствии Франсуа Олланд напишет, как «много раз Порошенко и Путин повышали голос друг на друга». Это была одна из самых ужасных ночей в моей жизни», — признается Порошенко.