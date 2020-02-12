Анкара, , 16:23 — REGNUM Атаки на наблюдательные посты Турции в сирийской провинции Идлиб недопустимы, заявил 12 февраля американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри, передаёт CNN Turk.

Своё заявление Джеффри сделал в Турции в ходе встречи с официальным представителям турецкого президента Ибрагимом Калыном.

На этой встрече Калын заявил, что турецкие отряды в Идлибе готовы на решительные действия в случае атак на них.

Напомним, турецкие войска продолжают противостояние с отрядами Сирийской арабской армии, которая освобождает Идлиб от террористов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля турки в Идлибе сбили два самолёта САА.

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