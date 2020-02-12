Минск, , 16:22 — REGNUM Контрактов на поставку нефти из США на белорусские НПЗ не заключено. Об этом 12 февраля заявил первый заместитель председателя правительства Белоруссии Дмитрий Крутой.

О возможности удовлетворения нужд Белоруссии в нефти на 100% «по конкурентным ценам» заявил госсекретарь США Майкл Помпео по итогам состоявшихся 1 февраля переговоров с Александром Лукашенко. Ещё ранее белорусский лидер поставил перед правительством цель диверсифицировать импорт нефти и закупать не менее половины у «альтернативных» российским поставщиков. Основными из них определены Азербайджан и Казахстан.

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После состоявшихся 7 февраля сочинских переговоров Крутой заявил, что белорусская делегация и Лукашенко лично требовали от России поставок по «мировым ценам» и добились требуемого. Вскоре, 10 декабря тот же Крутой заявил, что Минск согласен покупать российскую нефть по цене ниже мировой.

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Поставки нефти из США находились в фокусе внимания официального Минска с конца прошлого года. Затеяв очередную «нефтяную войну» с Россией, Лукашенко неоднократно заявлял о возможности прокачки «альтернативной» нефти реверсом через нефтепровод «Дружба» из Польши. Однако польский оператор неоднократно опровергал наличие таких договорённостей и заверял в технической невозможности прокачки американской нефти реверсом на белорусские НПЗ.

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