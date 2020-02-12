Рига, , 16:14 — REGNUM Абсурдной назвали идею ограничить латвийских телезрителей в просмотре передач на русском языке в посольстве РФ в Латвии, говорится в сообщении в Facebook от 12 февраля.

«Теория абсурда — это когда в Латвии значительную часть населения, не спрашивая их мнения, хотят принудительно, то есть на законодательном уровне, лишить телепрограмм на родном для них русском языке ради якобы укрепления в стране демократии и плюрализма мнений», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с инициативой сделать подавляющее большинство передач в Латвии не на русском языке выступил латвийский президент Эгил Левитс. Он предложил изменения в закон о СМИ — ради «демократии и госбезопасности Латвии».

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