Рига, , 16:12 — REGNUM Власти Латвия намерены обратиться к России с просьбой о выдаче представителя ополчения ДНР Бенеса Айо, который ранее был задержан в Архангельске. Об этом, как пишет портал Tvnet. lv, сообщила представитель международного отдела по сотрудничеству генеральной прокуратуры Латвии, старший прокурор Уна Бренча.

По ее словам, в Латвии Бенеса Айо обвиняют в участие в вооружённом конфликте на юге Украины и приравнивают эти деяния к «террористической деятельности».

Журналисты отмечают, что в случае выдачи ополченцу грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 11 февраля общественный деятель, член КПРФ Дмитрий Сараев сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что одного из самых колоритных представителей ополчения ДНР Бенеса Айо задержали в селе Яренск Архангельской области. По его словам, ополченца якобы арестовали по запросу Украины.

Позже стало известно, что ополченец ДНР Бенес Айо бвл отпущен на свободу.

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