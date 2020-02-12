Москва, , 16:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Италии Джузеппе Конте ситуацию в Ливии, сообщает 12 февраля пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе итальянской стороны. Путин и Конте обменялись мнениями по ситуации в Ливии, в том числе в контексте реализации итогов международной конференции в Берлине, которая состоялась 19 января.

«Высказана заинтересованность в продолжении совместной работы, ориентированной на достижение долгосрочной нормализации в Ливии», — говорится в сообщении.

Кроме того, были затронуты некоторые вопросы российско-итальянского сотрудничества. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в Берлине прошла международная встреча по вопросу мирного урегулирования в Ливии. Глава Переходного национального совета Фаиз Сарадж подписал соглашение о перемирии, а командующий Ливийской национальной армии покинул Берлин, не подписав соглашение о перемирии. 26 января президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Халифа Хафтар нарушает режим прекращения огня.

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