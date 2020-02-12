Сеул, , 15:52 — REGNUM По предварительным данным, Южная Корея сократит число военных, которые примут участие в международных военных учениях Cobra Gold 2020. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военные источники.

Изначально власти страны намеревались направить в Таиланд 470 военнослужащих, включая батальон морской пехоты, однако в связи с распространением пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, по Юго-Восточной Азии их число будет сокращено до 30 человек.

Представители ВМС Южной Кореи отмечают, что окончательное решение будет принято незадолго до начала военных учений.

Международные военные учения Cobra Gold, считающиеся одними из крупнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проходят под руководством США и Таиланда ежегодно с 1982 года. Южная Корея принимает участие в данных учениях с 2010 года.

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