Киев, , 15:41 — REGNUM Правительство Украины утвердило соглашение о безвизовом режиме с Маршалловыми Островами, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 12 февраля на своём telegram-канале.

По его словам, граждане Украины смогут без виз въезжать на территорию государства на срок до 90 дней в течение 180 дней.

Маршалловы острова — это тихоокеанское островное государство с населением около 55 тыс. человек. Благодаря низким налогам, оно является популярным оффшором.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский в одностороннем порядке отменил необходимость оформлять украинские визы для граждан Великобритании.

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