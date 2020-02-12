Подгорица, , 15:39 — REGNUM Программа по добровольному сокращению государственных и муниципальных служащих уже второй гол реализуется в Черногории.

По данным министерства государственного управления и министерства финансов, на центральном уровне к 29 января было подписано 264 соглашения о увольнении по собственному желанию с выходным пособием. Об этом говорится в приложении к докладу Европейской комиссии, который был рассмотрен правительством страны 11 февраля.

С начала программы в 2018 году 1579 сотрудников на центральном уровне и 322 сотрудника на местном уровне подали заявки на увольнение с пособием.

Размер выходного пособия составляет от 1 051 евро до 16 490 евро. Также уволенные чиновники могут брать кредиты с льготными ставками. Со своей стороны они обязуются в течение 5 лет не устраиваться на государственную службу.