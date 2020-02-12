Киев, , 15:38 — REGNUM Назначение главой офиса президента Украины Андрея Ермака совершенно не означает смягчения позиции официального Киева относительно урегулирования в Донбассе, заявил сегодня, 12 февраля, украинский политолог Владимир Воля.

Эксперт напомнил, что ключевые законопроекты относительно Донбасса должна принимать Верховная рада.

«Независимо от того, на какой должности во власти находится господин Ермак, в Раде отсутствует и будет продолжать отсутствовать конституционное большинство для реализации особенностей самоуправления в том формате, как это видят в России», — подчеркнул эксперт.

Воля предположил, что Ермак не сможет охватить все задачи и, возможно, в лагере Зеленского скоро появится новый человек, ответственный именно за Донбасс.

«Ермак, кроме вопросов Донбасса, а возможно и вместо вопросов Донбасса, стал ответственным за все направления работы президентской канцелярии. Поэтому нельзя исключать, что через некоторое время у президента может появиться новый помощник, ответственный за вопросы урегулирования», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что сам Ермак на сегодняшнем брифинге заявил, что назначение главой офиса президента не помешает ему продолжать заниматься направлением Донбасса. По его словам, на Украине нет более важного вопроса, чем прекращение войны — поэтому «совместно с министерством иностранных дел, с другими государственными учреждениями, с кабинетом министров мы будем продолжать эту работу».