Псков, , 15:31 — REGNUM Псковский городской суд сегодня, 12 февраля, вынес приговор бывшему вице-губернатору Псковской области Александру Кузнецову, который обвинялся в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщает ГТРК «Псков», суд признал Кузнецова виновным в совершении преступления.

Бывший высокопоставленный чиновник региональной администрации, отвечавший за отрасли строительства и ЖКХ, приговорён к пяти годам колонии строгого режима.

Своей вины в совершении преступления Александр Кузнецов не признал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-замгубернатора Псковской области обвинялся в том, что его жена при приобретении жилого дома у компании ООО «ВестСтрой» за 6,35 млн рублей заплатила за коттедж только 5 млн рублей. Оставшиеся 1 млн 350 тыс. рублей следствие и суд посчитали взяткой в особо крупном размере, за которые Кузнецов предложил директору ООО «ВестСтрой» выгодные госконтракты в Псковской области.

С декабря 2018 года бывший заместитель губернатора содержался под стражей. Процесс по уголовному делу начался в суде в сентябре 2019 года.

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