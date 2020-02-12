Киев, , 15:29 — REGNUM Назначение Андрея Ермака главой офиса президента Украины (ОП) положительно повлияет на работу этой структуры, заявил на брифинге сегодня, 12 февраля, спикер украинской Рады Дмитрий Разумков.

Разумков напомнил, что Ермак — это не новый человек, и он работает с Зеленским с первых дней после вступления в должность.

«Поэтому я не вижу каких-либо негативных последствий в этом, на 100%… Ермак является членом команды президента и много месяцев работает на важных направлениях, связанных с выполнением функций офиса президента», — подчеркнул глава парламента Украины.

Также Разумков заявил, что с ним по этому вопросу президент Зеленский не советовался.

«Президент здесь не должен ни с кем советоваться… Офис — это структура, которая обеспечивает деятельность президента, и это исключительная прерогатива президента, кого назначать на эту должность», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что Андрей Ермак стал главой офиса президента Украины 11 февраля. Сегодня чиновник дал свой первый брифинг в новом качестве.