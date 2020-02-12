Минск, , 15:28 — REGNUM «Конкретные поручения» по совершенствованию внешнеэкономической деятельности, своевременному возврату валютной выручки, снижению затрат на производство всех организаций белорусского государственного концерна «Белнефтехим» отдал его председатель Андрей Рыбаков. Об этом проинформировала пресс-служба госконцерна по итогам состоявшегося 11 февраля заседания совета «Белнефтехима».

На заседании были подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности госконцерна в прошлом году и определены задачи по социально-экономическому развитию на 2020 год. В частности, была дана оценка новым условиям, «в которых в ближайшей перспективе вынуждены будут работать организации отрасли», а также были определены стратегия и пути адаптации к новым параметрам их функционирования.

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«Основными задачами на 2020 год определены: выполнение установленных ключевых показателей, диверсификация поставок нефти на белорусские НПЗ, удовлетворение в полном объеме потребностей внутреннего рынка в нефтепродуктах и продукции нефтехимии, повышение операционной эффективности во всех организациях, рост производительности труда», — сказано в официальном сообщении белорусского госконцерна.

Совет «Белнефтехима» констатировал, что «несмотря на ряд процессов (в т.ч. инцидент с поставкой грязной нефти), имевших экстренный характер и оказавших негативное влияние на объемы поставок нефти и условия ее переработки, концерну и предприятиям отрасли удалось минимизировать системные последствия и практически выйти на плановые показатели».

Сообщается также, что «серьезное внимание» было уделено состоянию безопасности производственной деятельности организаций госконцерна и мерам по предупреждению аварийности, производственного травматизма и чрезвычайных ситуаций, работе по рассмотрению обращений граждан, результатам работы сельскохозяйственных предприятий организаций концерна, а также организации владельческого надзора в хозяйственных обществах, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в управлении «Белнефтехима».

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Напомним, в 2019 году Александр Лукашенко не санкционировал подписание контрактов с российскими поставщиками нефти и газа, в связи с чем подчинённые «Белнефтехиму» предприятия (включая оба НПЗ — в Мозыре и Новополоцке) столкнулись с большими проблемами. Экспорт нефтепродуктов — основной источник валютной выручки для Белоруссии.

По итогам состоявшихся 7 февраля переговоров в Сочи белорусская делегация договорилась с российским руководством о поставках нефти по мировым ценам. До этого Лукашенко поставил задачу диверсифицировать импорт нефти, определив импорт из России на уровне трети от общего объёма. Остальной импорт будет осуществляться из других стран и, по подсчётам белорусских экономистов — с миллиардными переплатами.

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