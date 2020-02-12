Москва, , 15:26 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведет 13 февраля встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что во встрече примут участие представители органов законодательной и исполнительной власти, науки, искусства, а также видные общественные деятели.

Как сообщало ИА REGNUM, в качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, этот день в апреле находится в стадии обсуждения, но никаких окончательных решений по дате пока не принято.

Читайте также: Как изменяют Конституцию РФ — онлайн-трансляция