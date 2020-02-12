Вашингтон, , 15:31 — REGNUM Ряд американских сенаторов нарушили свой конституционный долг и присягу, заявил на своей странице в твиттере глава разведкомитета конгресса США Адам Шифф, обсуждая процесс импичмента Дональду Трампу.

«Они отказались выслушать свидетелей и отказались признать себя виновными, даже когда признали, что дело против президента было доказано», — говорит Шифф, подчеркивая, что именно этих сенаторов и самого президента избиратели будут считать ответственными [за пренебрежение законом].

В комментариях к сообщению Шиффа поддерживают читатели: конгрессмена называют героем, мужественным и честным человеком, отлично выполняющим свою работу. Сам Трамп, напомним, ранее назвал этого политика «порочным».