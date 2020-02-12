Донецк, , 15:25 — REGNUM Действующего украинского законодательства недостаточно для проведения выборов в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин, сообщила 12 февраля пресс-служба главы ДНР.

«Для того чтобы хотя бы иметь основания для начала дискуссии по выборам, Киеву нужно, прежде всего, согласовать с республикой все правовые аспекты особого статуса в Донбассе», — рассказал он.

Пушилин отметил, что Украине следует сначала разблокировать закон об особом статусе Донбасса, внедрить в него нормы, предусмотренные «формулой Штайнмайера», принять все соответствующие акты, а также закрепить статус Донбасса в конституции страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о возвращении контроля над границей между Россией и Донбассом Украине следует договариваться с ДНР и ЛНР.

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