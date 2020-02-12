Москва, , 15:20 — REGNUM Новый скандал вокруг деятельности американской и немецкой разведки 1970-х годов показывает, что страны Запада давно не считаются с национальными интересами тех, кого считают своими союзниками и партнёрами. Об этом 7 февраля заявил директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в эфире телеканала «Россия 24».

«Итог этого расследования в том, что он не оставляет сомнений в тех методах, о которых мы постоянно говорили, о тех методах, которые использует Запад как в получении информации, так и в ведении своей геополитической игры», — заявил Михайлов.

«Они не гнушаются даже методами, которые выходят за рамки дипломатических или международных обязательств, в том числе и перед своими союзниками. Я напомню историю со Сноуденом и очень громкий скандал в Европе по поводу прослушки даже лидеров Европы, в частности, Ангелы Меркель. Это был скандал высшего уровня, потому что до такого не докапывались даже в самый разгар холодной войны», — отметил он.

Ранее немецкая телекомпания ZDF и американская газета The Washington Post сообщили о том, что разведки США и ФРГ с 1970-х годов получали информацию от швейцарской компании-производителя шифровального оборудования Crypto AG. Журналисты ссылаются на документы ЦРУ и федеральной разведывательной службы Германии.

Crypto AG, в частности, получала миллионы долларов за доступ к сеансам шифрованной связи более чем в 120 странах — таких как Иран, Индия, Пакистан, некоторые страны Латинской Америки и Ватикан. Данные Китая и СССР по этому каналу разведка не получала, поскольку эти страны не пользовались услугами Crypto AG.