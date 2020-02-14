Москва, , 05:43 — REGNUM Реакция российских партий на те или иные события в стране показывает отсутствие собственного политического лица у тех, кому оно, казалось бы, положено по самой логике вещей. Можно ли преодолеть создавшийся вакуум политической партийности и как это сделать, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Государственная Дума РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

Пытаясь «побороть предшествующий тоталитаризм», создатели российской Конституции перегнули палку в другую сторону. Теперь под запретом оказалось идейное единомыслие, сколь бы практически необходимым и полезным оно не было. Результатом стали те 53 зарегистрированные на данный момент политические партии, многие из которых — не более, чем симулякры.

Видимость гражданского общества это «политическое разнообразие» создает, но для реальной жизни страны оно является не более, чем мусором. Российским партиям в их нынешнем виде не присуща ответственность за выбранные участки идеологической работы, поэтому способность их нести откровенную глупость безгранична. Рекордном здесь можно признать недавнее выступление лидера партии «Единая Россия» на съезде данной партии, ухитрившейся как бы не заметить его отставки с поста главы правительства. Но и т.н. оппозиционные партии тоже в этом смысле недалеко ушли от лидера. Лечится такая ситуация только возвращением к суровой правде жизни и практической работе.

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