Москва, 12 февраля 2020, 15:07 — REGNUM Украина должна договариваться о возвращении контроля над границей с Россией с представителями Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил журналистам 12 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков предположил, что представители республик Донбасса скорее всего будут против изменений сути Минских соглашений. Так, Песков прокомментировал слова нового главы офиса президента Украины Андрея Ермака касательно возможных выборов в Донбассе.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство США на Украине обвинило Россию в «невыполнении» Минских соглашений, несмотря на то, что РФ не является стороной конфликта в Донбассе.
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