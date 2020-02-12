Москва, , 15:07 — REGNUM Украина должна договариваться о возвращении контроля над границей с Россией с представителями Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил журналистам 12 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Тему контроля за границей нужно сначала проговаривать с представителями Донбасса, с представителями двух самопровозглашённых республик», — рассказал он.

Песков предположил, что представители республик Донбасса скорее всего будут против изменений сути Минских соглашений. Так, Песков прокомментировал слова нового главы офиса президента Украины Андрея Ермака касательно возможных выборов в Донбассе.

Читайте также: Глава офиса Зеленского перечислил условия проведения выборов в Донбассе

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство США на Украине обвинило Россию в «невыполнении» Минских соглашений, несмотря на то, что РФ не является стороной конфликта в Донбассе.

Читайте также: США обвинили РФ в «невыполнении» Минских соглашений