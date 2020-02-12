Брюссель, , 15:03 — REGNUM Североатлантический альянс намерен избежать «дорогостоящей гонки вооружений» с Россией, заявил 12 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, для НАТО необходимо разрабатывать новые меры контроля над вооружениями в отношении ракет нового поколения.

Именно такой план рассматривается в альянсе после распада Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сказал он по прибытии на встречу министров обороны НАТО в Брюссель.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа 2019 года ДРСМД прекратил своё действие в связи с выходом из соглашения США. После этого Россия также сняла с себя обязательства по ДРСМД.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, причина одностороннего выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности кроется в желании сдерживать КНР и РФ.