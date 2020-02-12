Тбилиси, , 15:00 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» призывает оппозиционные партии прекратить использование правовых процессов в политических целях и вернуться за стол переговоров по вопросам реформирования избирательного законодательства. Соответствующее заявление сделал лидер парламентского большинства, депутат Мамука Мдинарадзе.

По его словам, к диалогу власти и оппозицию призывают стратегические партнеры Грузии, заявление от имени которых сделало посольство США, и подчеркнул, что для деэскалации ситуации все ответственные политики должны сесть за стол переговоров.

Мамука Мдинарадзе с сожалением отметил, что вынесение приговора по делу о растрате бюджетных средств в отношении одного из лидеров оппозиционной «Европейской Грузии» Гиги Угулава, но пояснил, что вынесение решений по нарушению закона — прерогатива независимого правосудия, а не отдельных политиков.

К сведению оппонентов депутат сообщил, что за аналогичные нарушения были привлечены к ответственности многие должностные лица — представители нынешней власти, в том числе по обвинению в коррупции осуждены бывший мэр Батуми, бывший мэр Зугдиди и председатель сакребуло Цхалтубо. Что касается Гиги Угулава, он признан виновным в растрате 48 миллионов лари бюджетных средств и понесет за это соответственное наказание.

«Вынесение ему срока лишения свободы — это не исключение из правил, а бескомпромиссное отношение нынешней власти к растрате государственных средств», — пояснил Мдинарадзе.

Тем, кто считает Гиги Угулаву незаконным заключенным и видит в его деле факты нарушения прав оппозиционера, Мамука Мдинарадзе советует обратиться с жалобой в ЕСПЧ.

От имени правящей партии депутат еще раз призвал лидеров всех оппозиционных партий к возобновлению диалога по вопросам изменения действующей избирательной системы и подчеркнул, что именно к этому призывают противостоящие стороны в Грузии все западные партнеры.

Как известно, переговоры между лидерами оппозиционных партий и правящей партии «Грузинская мечта» по вопросам реформирования избирательного законодательства были начаты в ноябре прошлого года по инициативе послов Евросоюза и США. Им предшествовали акции протеста оппозиции, поводом для которых стало непринятие парламентом Грузии поправок в Конституцию, предусматривавших проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе.

На время новогодних праздников диалог был временно приостановлен и должен был возобновиться в феврале. Но 10 февраля Верховный суд Грузии вынес решение по делу о растрате средств Фонда развития Тбилиси, на основании которого один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава был отправлен в тюрьму сроком на 3 года 2 месяца и 8 дней. Оппозиция расценила решение суда как политически мотивированное и заявила, что прекращает диалог с властями по вопросам избирательной реформы.